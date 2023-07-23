Рецепт домашнего малинового зефира за 5 минут
Это очень простой и вкусный летний десерт, который понравится и детям и взрослым.
Ингредиенты:
Малина –300 г
Сахар – 750 г
Агар-агар – 10 г
Яичный белок – 1 шт.
Вода – 180 мл
Сахарная пудра – 150 г
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Способ приготовления:
1. Замочите в холодной воде агар-агар в соответствии с инструкцией. Малину протрите через сито, подогрейте, добавьте 250 г сахара и размешайте, оставьте на 30 минут.
2. К сахару добавьте агар-агар, вскипятите и варите на маленьком огне 5 минут. В большой миске взбейте яичный белок с малиновым пюре. Добавьте сироп и взбивайте до густоты.
3. Малиновую массу переложите в кондитерский мешок, отсадите зефир на пергамент. Оставьте в сутки высыхать. Затем посыпьте сахарной пудрой и снимите пергамент.
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