Рецепт холодного персикового торту баварезе за 30 хвилин

Для приготування цього холодного торту не потрібна духовка. Він готується на острові желатину та фруктів. Рецептом поділився сайт Shuba.

Інгредієнти:

Персик інжирний – 3 шт.

Лимон – 1 шт.

Персиковий лікер – 50 мл

Вершки – 400 г

Цукор – 150 г

Желатин листовий – 6 шт.

Оливкова олія – 5 мл

Малина – за смаком

Мʼята – за смаком

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Спосіб приготування

1. Персики почистіть від шкірки та поламайте у миску.

2. З лимону вичавить сік до персиків і перемішайте.

3. У чашу блендера викладіть всі інгредієнти, додайте лікер та цукор. Збийте.

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4. Желатин складіть у миску і залийте водою. Залиште на 10 хвилин.

5. Поставте на середній вогонь невелику каструльку, налийте туди трохи лікеру та додайте желатин.

6. В окрему миску вилийте вершки та Збийте їх.

7. У персикову суміш влийте желатин і збийте міксером. Додайте вершки та перемішайте.

8. Форму для торта змастіть оливковою олією форму і перелийте туди баварезе. Накрийте плівкою та відправте у холодильник на 24 години.

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