Рецепт холодного персикового торту баварезе за 30 хвилин
Для приготування цього холодного торту не потрібна духовка. Він готується на острові желатину та фруктів. Рецептом поділився сайт Shuba.
Інгредієнти:
Персик інжирний – 3 шт.
Лимон – 1 шт.
Персиковий лікер – 50 мл
Вершки – 400 г
Цукор – 150 г
Желатин листовий – 6 шт.
Оливкова олія – 5 мл
Малина – за смаком
Мʼята – за смаком
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Спосіб приготування
1. Персики почистіть від шкірки та поламайте у миску.
2. З лимону вичавить сік до персиків і перемішайте.
3. У чашу блендера викладіть всі інгредієнти, додайте лікер та цукор. Збийте.
4. Желатин складіть у миску і залийте водою. Залиште на 10 хвилин.
5. Поставте на середній вогонь невелику каструльку, налийте туди трохи лікеру та додайте желатин.
6. В окрему миску вилийте вершки та Збийте їх.
7. У персикову суміш влийте желатин і збийте міксером. Додайте вершки та перемішайте.
8. Форму для торта змастіть оливковою олією форму і перелийте туди баварезе. Накрийте плівкою та відправте у холодильник на 24 години.
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