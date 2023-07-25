Легкий та швидкий десерт: рецепт шарлотки з вишнями

Ця випічка неймовірно ніжна, ароматна, з вишуканою кислинкою. Готується вона дуже просто та швидко: впорається навіть початківець.

Інгредієнти:

Борошно пшеничне – 250 г

Цукор – 200 г

Яйця курячі – 4 шт.

Розпушувач – 10 г

Цукор ванільний – 10 г

Вишня – 200 г

Крохмаль – 10 г

Олія соняшникова – 20 мл

Цукрова пудра – 20

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Спосіб пригоутвання:

1. Вишні помийте, видаліть кісточки й посипте крохмалем.

2. Тісто: яйця збийте із цукром і ваніліном до пишної піни. Порціями додайте просіяне борошно розпушувачем.

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3. Форму змастіть олією, вилийте тісто, викладіть вишню. Випікайте 40-45 хвилин за температури 180 °C. Дістаньте з форми після охолодження. Посипте цукровою пудрою.

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