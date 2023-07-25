Легкий та швидкий десерт: рецепт шарлотки з вишнями
Ця випічка неймовірно ніжна, ароматна, з вишуканою кислинкою. Готується вона дуже просто та швидко: впорається навіть початківець.
Інгредієнти:
Борошно пшеничне – 250 г
Цукор – 200 г
Яйця курячі – 4 шт.
Розпушувач – 10 г
Цукор ванільний – 10 г
Вишня – 200 г
Крохмаль – 10 г
Олія соняшникова – 20 мл
Цукрова пудра – 20
Читайте також: Як приготувати домашні желейні цукерки без хімії та барвників: простий рецепт
Спосіб пригоутвання:
1. Вишні помийте, видаліть кісточки й посипте крохмалем.
2. Тісто: яйця збийте із цукром і ваніліном до пишної піни. Порціями додайте просіяне борошно розпушувачем.
3. Форму змастіть олією, вилийте тісто, викладіть вишню. Випікайте 40-45 хвилин за температури 180 °C. Дістаньте з форми після охолодження. Посипте цукровою пудрою.
Радимо звернути увагу на рецепт маннику.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!