Легкий и быстрый десерт: рецепт шарлотки с вишнями
Эта выпечка невероятно нежная, ароматная, с изысканной кислинкой. Готовится она очень просто и быстро: справится даже начинающий.
Ингредиенты:
Мука пшеничная – 250 г
Сахар – 200 г
Яйца куриные – 4 шт.
Разрыхлитель – 10 г
Сахар ванильный – 10 г
Вишня – 200 г
Крахмал – 10 г
Масло подсолнечное – 20 мл
Сахарная пудра – 20
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Способ приготовления:
1. Вишни помойте, удалите косточки и посыпьте крахмалом.
2. Тесто: яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной пены. Порциями добавьте просеянную муку разрыхлителем.
3. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, выложите вишню. Выпекайте 40-45 минут при температуре 180 °C. Извлеките из формы после охлаждения. Посыпьте сахарной пудрой.
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