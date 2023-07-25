Легкий и быстрый десерт: рецепт шарлотки с вишнями

Эта выпечка невероятно нежная, ароматная, с изысканной кислинкой. Готовится она очень просто и быстро: справится даже начинающий.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 250 г

Сахар – 200 г

Яйца куриные – 4 шт.

Разрыхлитель – 10 г

Сахар ванильный – 10 г

Вишня – 200 г

Крахмал – 10 г

Масло подсолнечное – 20 мл

Сахарная пудра – 20

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Способ приготовления:

1. Вишни помойте, удалите косточки и посыпьте крахмалом.

2. Тесто: яйца взбейте с сахаром и ванилином до пышной пены. Порциями добавьте просеянную муку разрыхлителем.

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3. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, выложите вишню. Выпекайте 40-45 минут при температуре 180 °C. Извлеките из формы после охлаждения. Посыпьте сахарной пудрой.

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