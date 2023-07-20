Как приготовить вкусный десерт "Манник" в микроволновке за 6 минут

Манная крупа может стать излюбленным десертом, если правильно ее приготовить. Вам необязательно быть отчаянным кулинаром, чтобы наслаждаться отличным вкусом манника. Интернет-издание "Семья и Дом" предлагает супервкусные идеи для приготовления этого десерта. В частности, вот простой рецепт манника, который можно приготовить в микроволновке за 6 минут.

Читайте также: Летний десерт из трех ингредиентов: рецепт мятного льда

Ингредиенты:

0,5 стакана манной крупы;

0,5 стакана кефира;

100 г масла;

0,3 стакана сахара;

1 яйцо;

1 чайная ложка разрыхлителя (естественный квашеный);

0,5 стакана муки.

Для крема:

200 г сметаны;

2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

Замочите манку в кефире, перемешайте и оставьте на 20 минут; Растопите масло в стеклянной емкости, добавьте сахар, перемешайте. Добавьте яйцо, затем вмешайте манную массу, муку, разрыхлитель и хорошо перемешайте; Используя стеклянную форму с объемом примерно 700 мл (с высотой стенок 4-5 см), налейте тесто в форму; Приготовьте в микроволновке около 6 минут, вплоть до готовности; Переверните готовый манник на тарелку, разделите его на две части; Взбейте сметану с сахаром и мажьте ею обе половинки манника.

При этом рецепте можно экспериментировать. Добавьте в тесто изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды или пряности, чтобы создать разнообразные вкусовые комбинации. Или оставляйте его без поливки, и он все равно получится нежным, пушистым и похожим на бисквит.

Советуем также обратить внимание на рецепт варенья из рябины.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!