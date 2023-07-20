Як приготувати смачний десерт "Манник" у мікрохвильовці за 6 хвилин

Манна крупа може стати улюбленим десертом, якщо правильно її приготувати. Вам необов'язково бути відчайдушним кулінаром, щоб насолоджуватися чудовим смаком манника. Інтернет-видання "Сім'я і Дім" пропонує суперсмачні ідеї для приготування цього десерту. Зокрема, ось простий рецепт манника, який можна приготувати у мікрохвильовці за 6 хвилин.

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Інгредієнти:

0,5 склянки манної крупи;

0,5 склянки кефіру;

100 г масла;

0,3 склянки цукру;

1 яйце;

1 чайна ложка розпушувача (природний квашений);

0,5 склянки борошна.

Для крему:

200 г сметани;

2 столові ложки цукру.

Приготування:

Замочіть манку у кефірі, перемішайте і залиште на 20 хвилин; Розтопіть масло у скляній місткості, додайте цукор, перемішайте. Додайте яйце, потім вмішайте манну масу, борошно, розпушувач та добре перемішайте; Використовуючи скляну форму з об'ємом приблизно 700 мл (з висотою стінок 4-5 см), налийте тісто в форму; Приготуйте у мікрохвильовці приблизно 6 хвилин, аж до готовності; Переверніть готовий манник на тарілку, розділіть його на дві частини; Збийте сметану з цукром і намастіть нею обидві половинки манника.

При цьому рецепті можна експериментувати. Додайте у тісто родзинки, горіхи, мак, фрукти, ягоди або прянощі, щоб створити різноманітні смакові комбінації. Або залишайте його без поливки, і він все одно вийде ніжним, пухнастим і схожим на бісквіт.

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