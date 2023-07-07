Рецепт низькокалорійного тарту з молодими овочами: ідеальний варіант літньої вечері

Тарт з молодими овочами – це ніжна випічка з листкового тіста з начинкою зі спаржі, зеленого горошку, бобів і двох видів сиру.

Інгредієнти:

– Листкове тісто – 400 г

– Спаржа – 100 г

– Зелений горошок – 100 г

– Боби зелені – 50 г

– Рикота – 200 г

– Фета – 100 г

– Яйця курячі – 1 шт.

– Сіль – за смаком

– Перець чорний мелений – за смаком

– Олія соняшникова – 40 г

– Базилік, гілочка – 1 шт.

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Спосіб приготування:

1. Викладіть тісто у форму для тарта, попередньо змащену олією та проколіть його виделкою. Накрийте тісто пергаментом та насипте на нього квасолю або горох. Випікайте 10 хвилин при температурі 180°C.

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2. Почистіть спаржу і поріжте шматочками розміром 2-3 см. Бланшуйте спаржу, горошок та боби в киплячій підсоленій воді 5-7 хвилин, потім відкиньте на друшляк та облийте холодною водою.

3. Блендером збийте рикоту, фету, яйце, сіль, перець.

4. Сирну масу викладіть на спечену основу, зверху покладіть бланшовані овочі та побризкайте оливковою олією. Випікайте 10-15 хвилин.

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