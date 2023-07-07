Рецепт низкокалорийного тарта с молодыми овощами: идеальный вариант летнего ужина

Тарт с молодыми овощами – это нежная выпечка из слоеного теста с начинкой из спаржи, зеленого горошка, бобов и двух видов творога.

Ингредиенты:

– Слоеное тесто – 400 г

– Спаржа – 100 г

– Зеленый горошек – 100 г

– Бобы зеленые – 50 г

– Рикота – 200 г

– Фета – 100 г

– яйца куриные – 1 шт.

– Соль – по вкусу

– Перец черный молотый – по вкусу

– Масло подсолнечное – 40 г

– Базилик, веточка – 1 шт.

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Способ приготовления:

1. Выложите тесто в форму для тарта, предварительно смазанную маслом и проколите его вилкой. Накройте пергаментом тесто и насыпьте на него фасоль или горох. Выпекайте 10 минут при 180°C.

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2. Очистите спаржу и порежьте кусочками размером 2-3 см. Бланшируйте спаржу, горошек и бобы в кипящей подсоленной воде 5-7 минут, затем откиньте на дуршлаг и облейте холодной водой.

3. Блендером взбейте рикоту, фету, яйцо, соль, перец.

4. Сырную массу выложите на основу из теста, сверху положите бланшированные овощи и побрызгайте оливковым маслом. Выпекайте 10-15 минут.

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