Рецепт низкокалорийного тарта с молодыми овощами: идеальный вариант летнего ужина
Тарт с молодыми овощами – это нежная выпечка из слоеного теста с начинкой из спаржи, зеленого горошка, бобов и двух видов творога.
Ингредиенты:
– Слоеное тесто – 400 г
– Спаржа – 100 г
– Зеленый горошек – 100 г
– Бобы зеленые – 50 г
– Рикота – 200 г
– Фета – 100 г
– яйца куриные – 1 шт.
– Соль – по вкусу
– Перец черный молотый – по вкусу
– Масло подсолнечное – 40 г
– Базилик, веточка – 1 шт.
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Способ приготовления:
1. Выложите тесто в форму для тарта, предварительно смазанную маслом и проколите его вилкой. Накройте пергаментом тесто и насыпьте на него фасоль или горох. Выпекайте 10 минут при 180°C.
2. Очистите спаржу и порежьте кусочками размером 2-3 см. Бланшируйте спаржу, горошек и бобы в кипящей подсоленной воде 5-7 минут, затем откиньте на дуршлаг и облейте холодной водой.
3. Блендером взбейте рикоту, фету, яйцо, соль, перец.
4. Сырную массу выложите на основу из теста, сверху положите бланшированные овощи и побрызгайте оливковым маслом. Выпекайте 10-15 минут.
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