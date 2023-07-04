rus
Українська
Рецепты

Как сделать оладьи из свежих кабачков на завтрак

Игорь Романько

Как приготовить оладьи из свежих кабачков

В летний период, когда начинается сезон свежих продуктов, интересные и простые рецепты приобретают особую популярность. Виктория Маремуха, участница модельного шоу на Новом канале, поделилась своими вкусами и порекомендовала интересный рецепт оладий из кабачков.

Это блюдо сочетает в себе много преимуществ: оно не только полезное и сытное, но и легкое в приготовлении, а главное – необыкновенно вкусное.

Удивите всех: Как приготовить маринованные яйца всего за 1 сутки

"Сейчас настала пора кабачков, так что каждый сможет приготовить быстрые и простые блюда. Чтобы сделать вкус оладий более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать. Подавайте такой соус вместе с оладьями – это придаст пикантности блюду", – порекомендовала она.

Ингредиенты:

  • Кабачки – 2-3 шт;
  • Мука – 2 столовые ложки;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Чеснок – 1 зубчик;
  • Соль – по вкусу;
  • Укроп – щепотка;
  • Масло – для жарки;
  • Сметана – для подачи;
  • Сыр дорбля (или другой сыр с плесенью) – по желанию.

Вот как приготовить это блюдо:

  1. Очистите кабачки от кожуры и натрите их на большой терке. Подсолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок;
  2. Отожмите выделенный сок из кабачек;
  3. Добавьте муку, яйцо и натертый чеснок. Также добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте все;
  4. Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на разогретую сковороду с маслом. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон, пока они не станут румяными;
  5. Подавайте оладьи со сметаной или сметанным соусом из дорбля. Приятного аппетита!

Советуем также обратить внимание на рецепт полезной яичницы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

Рецепты