Как сделать оладьи из свежих кабачков на завтрак
В летний период, когда начинается сезон свежих продуктов, интересные и простые рецепты приобретают особую популярность. Виктория Маремуха, участница модельного шоу на Новом канале, поделилась своими вкусами и порекомендовала интересный рецепт оладий из кабачков.
Это блюдо сочетает в себе много преимуществ: оно не только полезное и сытное, но и легкое в приготовлении, а главное – необыкновенно вкусное.
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"Сейчас настала пора кабачков, так что каждый сможет приготовить быстрые и простые блюда. Чтобы сделать вкус оладий более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать. Подавайте такой соус вместе с оладьями – это придаст пикантности блюду", – порекомендовала она.
Ингредиенты:
- Кабачки – 2-3 шт;
- Мука – 2 столовые ложки;
- Яйцо – 1 шт;
- Чеснок – 1 зубчик;
- Соль – по вкусу;
- Укроп – щепотка;
- Масло – для жарки;
- Сметана – для подачи;
- Сыр дорбля (или другой сыр с плесенью) – по желанию.
Вот как приготовить это блюдо:
- Очистите кабачки от кожуры и натрите их на большой терке. Подсолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок;
- Отожмите выделенный сок из кабачек;
- Добавьте муку, яйцо и натертый чеснок. Также добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте все;
- Ложкой выкладывайте небольшие порции теста на разогретую сковороду с маслом. Жарьте оладьи на среднем огне с обеих сторон, пока они не станут румяными;
- Подавайте оладьи со сметаной или сметанным соусом из дорбля. Приятного аппетита!
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