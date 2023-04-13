Удивите всех: Как приготовить маринованные яйца всего за 1 сутки

Маринованные яйца – отличная закуска, которую можно легко приготовить дома. Вы можете использовать как куриные, так и перепелиные яйца для этого рецепта. Их непревзойденный и пикантный вкус никого не оставит равнодушным, ведь они отлично подходят как отдельное блюдо, так и приложение к разным блюдам.

Поскольку в Украине празднуют Пасху и этого продукта у всех будет достаточно, маринованные яйца могут быть отличным вариантом для завтрака, чтобы отправиться с энергией на весь день. Вот простой рецепт маринованных яиц, которые вы сможете приготовить за 1 день.

Читайте также: Почему яйца нужно посыпать солью: совет от бабушек

Ингредиенты:

Куриные яйца – 8 штук или перепелиные яйца – 15 штук;

Соевый соус;

Сахар – 0,5 чайной ложки;

соль;

Гвоздика;

Черный перец;

Вода;

Саке или рисовый уксус – по вкусу;

Банка для маринованных яиц (стоит выбрать не слишком большую);

Отварите яйца до готовности, осторожно очистите, чтобы не повредить белок. Переведите все яйца в банку. Добавьте сахар, соль, гвоздику, черный перец, соевый соус (80 мл) и саке или уксус. Можно не добавлять саке, но оно придает пикантный вкус маринованным яйцам. Залейте банку кипятком и плотно закройте крышкой. Поставьте маринованные яйца в холодильник на сутки.

Уже на следующий день вы сможете полакомиться вкусной и необычной закуской. Приятного аппетита!

Напомним, UaPortal писал о том, как сохранить свежесть яиц подольше.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!