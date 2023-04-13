Удивите всех: Как приготовить маринованные яйца всего за 1 сутки
Маринованные яйца – отличная закуска, которую можно легко приготовить дома. Вы можете использовать как куриные, так и перепелиные яйца для этого рецепта. Их непревзойденный и пикантный вкус никого не оставит равнодушным, ведь они отлично подходят как отдельное блюдо, так и приложение к разным блюдам.
Поскольку в Украине празднуют Пасху и этого продукта у всех будет достаточно, маринованные яйца могут быть отличным вариантом для завтрака, чтобы отправиться с энергией на весь день. Вот простой рецепт маринованных яиц, которые вы сможете приготовить за 1 день.
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Ингредиенты:
- Куриные яйца – 8 штук или перепелиные яйца – 15 штук;
- Соевый соус;
- Сахар – 0,5 чайной ложки;
- соль;
- Гвоздика;
- Черный перец;
- Вода;
- Саке или рисовый уксус – по вкусу;
- Банка для маринованных яиц (стоит выбрать не слишком большую);
Отварите яйца до готовности, осторожно очистите, чтобы не повредить белок. Переведите все яйца в банку. Добавьте сахар, соль, гвоздику, черный перец, соевый соус (80 мл) и саке или уксус. Можно не добавлять саке, но оно придает пикантный вкус маринованным яйцам. Залейте банку кипятком и плотно закройте крышкой. Поставьте маринованные яйца в холодильник на сутки.
Уже на следующий день вы сможете полакомиться вкусной и необычной закуской. Приятного аппетита!
Напомним, UaPortal писал о том, как сохранить свежесть яиц подольше.
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