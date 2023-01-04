Рецепт простого салату з буряка та сиру, який повністю розкриє смак овочу

Приготуйте корисний та дуже смачний салат з буряком та сиром одним із запропонованих способів.

Буряк можна знайти в магазинах в будь-який період року, а коштує він не дорого. Овоч має солодкуватий смак та м'яку текстуру, тому з нього виходять дуже смачні салати, до них навіть не обов'язково додавати багато різноманітних інгредієнтів.

Ідею приготування салату з буряком та сиром опублікувала фудблогерка на сторінці Tasty Land в Instgaram.

Інгредієнти:

1 середній буряк;

Творожний сир або фета (краще без пальмової олії)

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Приготування:

Митий буряк запікаємо у духовці 45-60 хвилин при температурі 200 градусів на режимі пропікання зверху та знизу. Запікати буряк можна одночасно разом з основною стравою. Звісно, буряк можна і зварити, але так він втратить більше корисних речовин та віддасть смак воді. При запіканні смаки та аромати зберігаються в продукті.

Запечений буряк натерти на тертці, якщо хочете більш ніжну та однорідну структуру салату. Щоб підкреслити текстуру буряка, краще нарізати його кубиками.

Змішуємо 150 грамів сиру з тертим буряком, або нарізаємо на кубики чи рвемо сир в крихту та змішуємо з буряком.

За словами авторки рецепта, в салат також можна додати солоні огірки, часник, або чорнослив (для поціновувачів).

Також можете додати зелень, наприклад шпинат чи руколу. Її можна додати окремими листочками або мілко нарізати, додати трохи олії (краще оливкової) та змішати з салатом.

Смачного!

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