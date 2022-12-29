Три салати, для приготування яких не потрібне світло

До Нового року залишилось не так багато часу, але не відмовляйте собі через війну пропускати святкування. Оскільки 2023 рік – рік Чорного Водяного Кролика, то найкраще провести цей час у колі родини.

Через російські масовані ракетні удари українці залишаються без світла. Так може статися і на Новий рік. Тому пропонуємо три прості та ситні салати, які можна приготувати без електроенергії.

Курячий салат з квасолею та грибами

Потрібні інгредієнти:

куряче філе (копчене або відварене) – 250 г;

мариновані печериці – 200 г;

консервована квасоля – ½ банки;

цибуля – 1 штука;

майонез або соус зі сметани та гірчиці – 3 ст. ложки.

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Візьміть попередньо відварене філе та наріжте його соломкою. Гриби наріжте пластинами, а цибулю – півкільцями або четвертинками.

Цибулю попередньо замаринуйте з цукром, сіллю та оцтом у теплій воді 10 хвилин мінімум. Тоді вона буде солодка та не пекуча.

Квасолю потрібно промити водою. Змішайте всі інгредієнти та заправте соусом.

Салат з тунцем та сиром

Потрібні інгредієнти:

Консервований тунець шматочками – 1 банка;

моцарела або сир фета – 150 г;

солодкий перець – 100 г;

свіжий огірок – 1 шт;

зелень;

соус до салатів.

Підготуйтеся тунець, щоб він був кубиками. Смужками наріжте огірок та солодкий перець. Додайте фету.

Салат можете викласти на листя салату, або ж салат порвати руками та додати до салату. Заправте все це зеленню та будь-яким салатним соусом.

Салат з ананасами

Потрібні інгредієнти:

консервовані ананаси – 1 банка;

твердий сир – 200 г;

майонез чи сметана для заправки.

Салат найкраще готувати одразу перед подачею на стіл, оскільки у ньому дуже швидко з'являється сік. За власним бажання можете ще додати відварене куряче філе.

1. Для початку вилийте рідину з консервованих ананасів та перекладіть їх на друшляк. Так вони зможуть спокійно позбавитися зайвої рідини.

2. Твердий сир наріжте кубиками, поріжте так само ананаси. Заправте салат ложкою майонезу чи сметани.

Нагадаємо, що з наближенням свят відомий український кухар Євген Клопотенко вирішив "надихнути" на приготування смачних м’ясних страв із курятини, яловичини, індичати та свинини. Він дав кілька важливих порад щодо м'яса, аби страви вийшли дуже смачними.

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