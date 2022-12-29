Три салата, для приготовления которых не нужен свет

До Нового года осталось не так много времени, но не отказывайте себе из-за войны пропускать празднование. Поскольку 2023 год – год Черного Водяного Кролика, то лучше провести это время в кругу семьи.

Из-за российских массированных ракетных ударов украинцы остаются без света. Так может случиться и к Новому году. Поэтому предлагаем три простых и сытных салата, которые можно приготовить без электроэнергии.

Куриный салат с фасолью и грибами

Требуемые ингредиенты:

куриное филе (копченое или отварное) – 250 г;

маринованные шампиньоны – 200 г;

консервированная фасоль – ½ банки;

лук – 1 штука;

майонез или соус из сметаны и горчицы – 3 ст. ложки.

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Возьмите предварительно отварное филе и нарежьте его соломкой. Грибы нарежьте пластинами, а лук – полукольцами или четвертинками.

Лук предварительно замаринуйте с сахаром, солью и уксусом в теплой воде минимум 10 минут. Тогда она будет сладкая и не жгучая.

Фасоль нужно промыть водой. Смешайте все ингредиенты и заправьте соусом.

Салат с тунцом и сыром

Требуемые ингредиенты:

Консервированный тунец кусочками – 1 банка;

моцарелла или сыр фета – 150 г;

сладкий перец – 100 г;

свежий огурец – 1 шт;

зелень;

соус к салатам.

Подготовьтесь тунец, чтобы он был кубиками. Полосками нарежьте огурец и сладкий перец. Разместите фету.

Салат можете выложить на листья салата, или же салат порвать руками и добавить в салат. Заправьте все это зеленью и салатным соусом.

Салат с ананасами

Требуемые ингредиенты:

консервированные ананасы – 1 банка;

твердый творог – 200 г;

майонез или сметана для заправки.

Салат лучше готовить сразу перед подачей на стол, поскольку в нем очень быстро появляется сок. По своему желанию можете еще добавить отварное куриное филе.

1. Для начала вылейте жидкость из консервированных ананасов и переложите их на дуршлаг. Так они смогут спокойно избавиться от лишней жидкости.

2. Твердый сыр нарежьте кубиками, порежьте также ананасы. Заправьте салат ложкой майонеза или сметаны.

Напомним, что с приближением праздников известный украинский повар Евгений Клопотенко решил "вдохновить" на приготовление вкусных мясных блюд из курятины, говядины, индюшата и свинины. Он дал несколько важных советов по мясу, чтобы блюда получились очень вкусными.

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