Три салата, для приготовления которых не нужен свет
До Нового года осталось не так много времени, но не отказывайте себе из-за войны пропускать празднование. Поскольку 2023 год – год Черного Водяного Кролика, то лучше провести это время в кругу семьи.
Из-за российских массированных ракетных ударов украинцы остаются без света. Так может случиться и к Новому году. Поэтому предлагаем три простых и сытных салата, которые можно приготовить без электроэнергии.
Куриный салат с фасолью и грибами
Требуемые ингредиенты:
- куриное филе (копченое или отварное) – 250 г;
- маринованные шампиньоны – 200 г;
- консервированная фасоль – ½ банки;
- лук – 1 штука;
- майонез или соус из сметаны и горчицы – 3 ст. ложки.
Возьмите предварительно отварное филе и нарежьте его соломкой. Грибы нарежьте пластинами, а лук – полукольцами или четвертинками.
Лук предварительно замаринуйте с сахаром, солью и уксусом в теплой воде минимум 10 минут. Тогда она будет сладкая и не жгучая.
Фасоль нужно промыть водой. Смешайте все ингредиенты и заправьте соусом.
Салат с тунцом и сыром
Требуемые ингредиенты:
- Консервированный тунец кусочками – 1 банка;
- моцарелла или сыр фета – 150 г;
- сладкий перец – 100 г;
- свежий огурец – 1 шт;
- зелень;
- соус к салатам.
Подготовьтесь тунец, чтобы он был кубиками. Полосками нарежьте огурец и сладкий перец. Разместите фету.
Салат можете выложить на листья салата, или же салат порвать руками и добавить в салат. Заправьте все это зеленью и салатным соусом.
Салат с ананасами
Требуемые ингредиенты:
- консервированные ананасы – 1 банка;
- твердый творог – 200 г;
- майонез или сметана для заправки.
Салат лучше готовить сразу перед подачей на стол, поскольку в нем очень быстро появляется сок. По своему желанию можете еще добавить отварное куриное филе.
1. Для начала вылейте жидкость из консервированных ананасов и переложите их на дуршлаг. Так они смогут спокойно избавиться от лишней жидкости.
2. Твердый сыр нарежьте кубиками, порежьте также ананасы. Заправьте салат ложкой майонеза или сметаны.
Напомним, что с приближением праздников известный украинский повар Евгений Клопотенко решил "вдохновить" на приготовление вкусных мясных блюд из курятины, говядины, индюшата и свинины. Он дал несколько важных советов по мясу, чтобы блюда получились очень вкусными.
Ищете рецепты недорогих, но эффектных блюд для приготовления на Новый 2023 год? Мы поможем составить хорошее и вкусное праздничное меню. UAportal рассказал о 3 блюдах, которые стоит поставить на новогодний стол.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!