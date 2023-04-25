Рецепт шоколадного кекса без випікання
Спробуйте приготувати вологий та дуже ніжний кекс з насиченим шоколадним смаком. Кількість інгредієнтів розрахована на сковорідку діаметром 22 см.
Інгредієнти:
– Вершкове масло – 40 г;
– Какао — 50 г;
– Цукор – 70 г;
– Яйце – 1 шт;
– Борошно — 40 г;
– Сода — 1/3 ч. л;
– Молоко – 80 мл (для тіста). Ще 120–160 мл. для заливки;
Для глазурі:
– Темний шоколад – 100 г;
– Вершки (33%) – 100 мл.
Якщо сковорідка більша за 22 см – подвойте кількість інгредієнтів.
Спосіб приготування:
1. Розігрійте сковорідку, розтопіть на ній вершкове масло, не доводячи до кипіння. Виключіть вогонь. Туди ж додайте цукор, яйце та перемішайте. Потім додайте какао-порошок та знову перемішайте.
2. Додайте молоко, перемішайте. Потім насипте , борошно, соду та перемішайте.
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3. Запікайте під кришкою 10 – 15 хвилин на малому вогні.
4. Вимкніть вогонь, зробіть у кексі кілька проколів шпажкою та залийте холодним молоком. Зверху залийте глазур'ю.
Глазур:
1. Розтопіть шоколад та перемішайте його з вершками.
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