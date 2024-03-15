Революційне відкриття: науковці виявили в космосі ключовий компонент, необхідний для зародження життя

Вчені з Гавайського Університету в Маноа досягли значного прогресу у вивченні витоків життя, виявивши гліцеринову кислоту в космічному середовищі, яка є важливою для метаболічних процесів.Цей прорив став можливим завдяки створенню молекули при низьких температурах на наночастинках, покритих льодом, що відтворюють умови космічного простору.

Відео дня

Результати дослідження були опубліковані в Science Advances і були отримані завдяки співпраці хімічного факультету Гавайського університету та вчених з Університету Міссісіпі. Вони провели експерименти з моделями міжзоряного льоду, синтезувавши гліцеринову кислоту за допомогою аналогів космічних променів.

Читайте також: Астрономи спрогнозували, коли астероїд "Бог Хаосу" вдарить по Землі (відео)

Гліцеринова кислота, яка є основою для гліколізу, процесу перетворення їжі в енергію, була виявлена в космосі, що свідчить про її можливе формування у молекулярних хмарах та областях зореутворення, перш ніж вона потрапила на Землю через космічні тіла.

"Розуміння того, як ці молекули формуються в космосі, має вирішальне значення для розгадки таємниць походження життя", – підсумував професор Ральф I. Кайзер.

Дослідження також підкреслює значення експериментальної роботи та обчислень у наукових дослідженнях, що дозволяє розширювати знання про хімію життя у Всесвіті.

Раніше астрономи відкрили унікальну водну планету, що має назву TOI-270 d. Вона знаходиться за 70 світлових років від Землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!