РФ вдарила по готелю у Краматорську: постраждали двоє журналістів, ще один знаходиться під завалами (фото)

Росія в ніч на неділю, 25 серпня, завдали удару по готелю в Краматорську. В результаті цієї атаки щонайменше двоє людей отримали поранення, ще одна людина залишається під завалами.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, постраждали троє журналістів, які є громадянами України, США та Великої Британії. Філашкін також повідомив, що крім готелю, пошкоджень зазнала багатоповерхівка.

"На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція", – зазначив він.

Пізніше у ДСНС повідомили, що з-під завалів готелю у Краматорську врятували людину.

За попередньою інформацією, під завалами може перебувати ще одна людина.

Нагадаємо, 20 серпня армія рф атакувала дитяче кафе у Малокатеринівці Запорізької області, в результаті чого троє дітей отримали поранення.

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