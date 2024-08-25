РФ ударила по гостинице в Краматорске: пострадали двое журналистов, еще один находится под завалами (фото)

Россия в ночь на воскресенье, 25 августа, нанесли удар по гостинице в Краматорске. В результате этой атаки по меньшей мере два человека получили ранения, еще один человек остается под завалами.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

По его словам, пострадали трое журналистов, которые являются гражданами Украины, США и Великобритании. Филашкин также сообщил, что кроме гостиницы, повреждения получила многоэтажка.

"На месте работают органы власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция", – отметил он.

Позже в ГСЧС сообщили, что из-под завалов гостиницы в Краматорске спасли человека.

По предварительной информации, под завалами может находиться еще один человек.

Напомним, 20 августа армия рф атаковала детское кафе в Малокатериновке Запорожской области, в результате чего трое детей получили ранения.

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