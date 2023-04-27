Рис та ефірна олія: як зробити ароматизатор повітря своїми руками

Приємний запах в домі створює особливу атмосферу затишку. Можна придбати для ароматизації дому освіжувачі для повітря чи аромадифузори. Але екологічніше буде зробити ароматизатор своїми руками. UaPortal підкаже, як.

Рисовий ароматизатор

Ароматизатор для повітря можна зробити з рисової крупи. Для цього візьміть склянку рису, банку, ефірну олію та шматок тканини. Висипте рис у банку та крапніть кілька крапель улюбленої ефірної олії. Горло банки обв’яжіть тканиною. Можете оформити стрічкою за смаком.

Такі баночки поставте у кожній кімнаті. Змінювати ароматизатор треба раз у півроку, а додавати ефірну олію – раз на тиждень. Якщо у приміщенні висока вологість, то рис варто міняти раз на два місяці.

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Восковий ароматизатор

Вам знадобиться:

– соєвий або бджолиний віск;

– лавровий лист;

– палички кориці, гвоздики;

– соснові міні-шишки;

– сушений розмарин;

– бавовняний ґніт;

– формочки для мафінів.

Заповніть форми лавровим листям, гвоздикою, шишками, спеціями та травами. Вставте в центр кожної заготівлі ґніт. Залийте рідким воском. Дочекайтесь застигання.

Свічка з оливкової олії

Вам знадобиться:

– ємність з широким верхом

– оливкова олія

– дріт або скріпка

– ґніт

Відріжте необхідну довжину ґнота та закріпіть у вертикальному положенні за допомогою скріпки. Залийте в банку олію (щоб зекономити купіть прострочену олію).Додайте ефірних олій для аромату.

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