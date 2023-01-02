Роспропаганда запустила фейк про смерть козака Гаврилюка: дружина спростувала

У понеділок, 2 січня, російські пропагандистські ЗМІ поширили фейк про смерть на фронті народного депутата ВР 8 скликання Михайла Гаврилюка. Писалося, що Михайло загинув у боях під Бахмутом.

Проте, як виявилося, це чергова брехня. Дружина Михайла Ярина Гаврилюк у Фейсбуці написала, що він живий: "Друзі, з Михайлом усе добре. Він живий. Це ще одна яскрава демонстрація того, що телеграм-канали – це зло", – додала вона.

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Свою "смерть" довелося спростовувати й самому Михайлові Гаврилюку. Він у Фейсбуці написав: "Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни".

Проте, додав він, втрати є: "На жаль, загинув мій побратим ще з часів АТО, з батальйону "Золоті Ворота".

Згодом з'ясувалося, що на війні загинув не Михайло Гаврилюк, а інший козак – Володимир Гаврилюк з Вінницької області. Його не стало 31 грудня. Про загибель козака написали у соцмережах знайомі героя та його дружина Юлія. Вона у Фейсбуці зауважила, що він безмежно любив свою сім'ю та мріяв про двох діток і будинок, який сам збудував би.

Певно, що російські пропагандисти вирішили довго не розбиратися та запустили фейк про смерть саме Михайла Гаврилюка.

Нагадаємо, що у бою з російськими загарбниками загинув відомий український режисер Олег Бобало. Своє життя за Україну він віддав під Бахмутом.

Також нещодавно від рук ворога загинула 28-річна захисниця України Владислава Черних, яка добровольцем пішла на війну.

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