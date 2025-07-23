Російська армія атакувала Кривий Ріг та Сумщину: є влучання у інфраструктуру та перебої з електрикою (фото)

Увечері 22 липня та в ніч на 23 липня на території Сумщини та в Кривому Розі пролунали вибухи, що стали наслідком ворожих атак. У Сумах зафіксували вибухи ще ввечері, паралельно з цим мешканці повідомляли про перебої з електропостачанням у деяких мікрорайонах. У Кривому Розі відбулася масштабна атака дронів-камікадзе типу "Шахед", про що поінформував Вілкул. У результаті частина об’єктів у місті зазнала пошкоджень.

Про це повідомили суспільний мовник "Суспільне", голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, голова Сумської ОВА Олег Григоров. Голова Сумської області зазначив, що вночі атаки продовжилися, і внаслідок обстрілів по критичній інфраструктурі частина району залишилася без світла. Медичні заклади та інші важливі установи перейшли на резервні джерела живлення.

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У Кривому Розі зафіксовано влучання в кількох точках, включно з промисловим підприємством і приватними будинками. На місцях тривають аварійно-рятувальні роботи та ліквідація пожеж.

Раніше ми розповідали, що Дніпро зазнавало масованої атаки дронів.

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