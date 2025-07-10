Російська армія здійснила комбіновану атаку на Київ: виникли пожежі, є загиблі та поранені (фото)

У ніч на 10 липня Київ опинився під потужною комбінованою атакою з боку Росії. Місто зазнало ударів дронів-камікадзе та балістичних ракет. У столиці лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, є поранені та загиблі.

Про це повідомили керівник КМВА Тимур Ткаченко, Повітряні сили, мер Києва Віталій Кличко. Близько 2:28 виявили наближення високошвидкісних повітряних цілей. Незабаром мешканці почали масово повідомляти про сильні вибухи у різних частинах Києва. Стало відомо про влучання ворожих дронів по об’єктах у кількох районах, а також про їхнє падіння на житлові масиви.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 3:20 наслідки удару фіксувалися вже у шести районах столиці. Горіли житлові будинки, автівки, склади, офісні приміщення та інші об’єкти інфраструктури. За його словами, троє чоловіків зазнали уламкових поранень. Атака тривала, і сили протиповітряної оборони продовжували працювати.

Мер Києва Віталій Кличко у цей же час інформував про численні осередки займання в Шевченківському, Дарницькому, Солом’янському, Голосіївському та Подільському районах. З кожною годиною зростала кількість постраждалих: спершу йшлося про трьох, пізніше – про шістьох, згодом – вісім, десять, і вже після 5-ї ранку Ткаченко повідомив про 12 потерпілих, з яких дев’ять були госпіталізовані.

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Після 6-ї години ранку стало відомо про перших загиблих – підтверджено смерть двох людей. А вже після 7-ї Кличко повідомив, що загальна кількість постраждалих сягнула 16 осіб, десять із них доправили до лікарень, решті допомогу надали на місці або амбулаторно.

У Шевченківському районі, який також постраждав від обстрілу, розгорнули гуманітарні штаби. Через надмірну задимленість Ткаченко закликав киян одразу після відбою повітряної тривоги щільно зачиняти вікна.

Нагадаємо, армія РФ атакувала Харків дронами.

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