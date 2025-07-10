Российская армия совершила комбинированную атаку на Киев: возникли пожары, есть погибшие и раненые (фото)

В ночь на 10 июля Киев оказался под мощной комбинированной атакой со стороны России. Город подвергся ударам дронов-камикадзе и баллистических ракет. В столице раздавались многочисленные взрывы, вспыхнули пожары, ранены и погибли.

Об этом сообщили руководитель КМВА Тимур Ткаченко, Воздушные силы, мэр Киева Виталий Кличко. Около 2:28 было обнаружено приближение высокоскоростных воздушных целей. Вскоре жители начали массово сообщать о сильных взрывах в разных частях Киева. Стало известно о попадании вражеских дронов по объектам в нескольких районах, а также об их падении на жилые массивы.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 3.20 последствия удара фиксировались уже в шести районах столицы. Горели жилые дома, автомобили, склады, офисные помещения и другие объекты инфраструктуры. По его словам, трое мужчин получили обломочные ранения. Атака продолжалась, и силы противовоздушной обороны продолжали работать.

Мэр Киева Виталий Кличко в это же время информировал о многочисленных центрах возгорания в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском и Подольском районах. С каждым часом росло количество пострадавших: сначала речь шла о трех, позже – о шести, впоследствии – восемь, десять, и уже после 5 утра Ткаченко сообщил о 12 пострадавших, из которых девять были госпитализированы.

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После 6 часов утра стало известно о первых погибших – подтверждена смерть двух человек. А уже после 7-й Кличко сообщил, что общее количество пострадавших достигло 16 человек, десять из них доставлены в больницы, остальные помощь оказали на месте или амбулаторно.

В Шевченковском районе, также пострадавшем от обстрела, развернули гуманитарные штабы. Из-за чрезмерной задымленности Ткаченко призвал киевлян сразу после отбоя воздушной тревоги плотно закрывать окна.

Напомним, армия РФ атаковала Харьков дронами.

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