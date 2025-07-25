Російська армія вдарила КАБом по медзакладу у Харкові: є загиблий та поранені (фото, відео)

Російські війська завдали удару керованою авіабомбою по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram. Інцидент стався близько 11:30. За словами Терехова, ворожий боєприпас влучив у будівлю медустанови, поруч із якою розташоване ще одне приміщення для лікування пацієнтів. Крім того, уламками було пошкоджено приватний будинок, що знаходиться неподалік.

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Синєгубов уточнив, що бомба вдарила по даху медичного об'єкта. Серед постраждалих — 12-річна дівчинка, у якої зафіксовано гостру стресову реакцію. На місці працюють рятувальні служби та медики.

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