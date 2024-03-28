російська ППО збила свій літак Су-35 у тимчасово окупованому Криму (відео)

Над Кримом в море упав літак Су-35С. Багатофункціональний бойовий літак Су-35С – це модернізований радянський винищувач Су-27 з підвищеними бойовими характеристиками.

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Він призначений для ураження повітряних, наземних і надводних цілей противника, об’єктів інфраструктури, а також для ведення повітряної розвідки і завоювання панування у повітрі.

Як повідомляють кримські пабліки, військовий літак міг бути збитий системами ППО росії, або ж причина падіння пов'язана з відмовою техніки.

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Z-канали пишуть: "У Севастополі впав винищувач ВКС росії. Літак спалахнув після оголошення тривоги. Судячи з кадрів, льотчик зміг катапультуватись. Деякі місцеві ресурси пишуть, що причина вкотре - френдлі-файр, інші ресурси стверджують, що літак упав через технічні неполадки".

Зазначається, що пілот живий, "за 200 метрів від берега його підібрала Рятувальна служба, вже евакуйований і його життю нічого не загрожує".

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв у себе в Телеграм-каналі написав:

"У море впав військовий літак... Громадянські об'єкти не постраждали. Пілот катапультувався. Його підібрали рятувальники рятувальної служби Севастополя на відстані двохсот метрів від берега. Його життю нічого не загрожує".

Нагадаємо, 2 березня на східному напрямку фронту Сили оборони України знищили літак військової авіації рф Су-34.

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