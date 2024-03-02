Росіяни на сході України втратили ще один винищувач Су-34 – Повітряні сили

На східному напрямку фронту Сили оборони України 2 березня знищили ще один російський винищувач. Цього разу росіяни "позбулися" літака військової авіації Су-34.

Відео дня

Як повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, цей літак випускав керовані авіабомби по позиціях українських сил.

Також читайте: Росія втратила за два роки стільки броні, скільки мала на початку вторгнення

"Щодо бойової роботи, про яку повідомляв годину тому. Повітряне командування "Схід" підтверджує збиття винищувача-бомбардувальника Су-34. На жаль, тільки один. Продовжуємо бити окупанта", – написав командувач.

Раніше Олещук повідомив, що пообіді 2 березня "відбулось бойове застосування зенітних керованих ракет по двох ворожих літаках Су-34 та Су-35" та закликав дочекатися "підтвердження бажаного результату".

Що відомо про російський військовий літак Су-34

Су-34 – двомісний, двомоторний, всепогодний винищувач-бомбардувальник, розроблений в Радянському Союзі. Він був прийнятий на озброєння ВПС Росії у 2006 році. Су-34 призначений для заміни застарілого Су-34.

Характеристики Су-34

Розмах крил: 14,7 м

Довжина: 22,2 м

Висота: 6,4 м

Максимальна злітна вага: 42 500 кг

Силова установка: два турбореактивні двигуни АЛ-31ФП, тягою 13 170 кгс кожен

Максимальна швидкість: 1 900 км/год

Дальність польоту: 4 000 км

Озброєння: 30-мм гармата ГШ-30-1, а також різноманітні ракети та бомби

Нагадаємо, 1 березня поблизу Авдіївки Сили оборони знищили штурмову групу з понад 30 окупантів та стільки ж їхньої техніки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!