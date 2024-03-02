Россияне на востоке Украины потеряли еще один истребитель Су-34 – Воздушные силы

На восточном направлении фронта Силы обороны Украины 2 марта был уничтожен еще один российский истребитель. На этот раз россияне "избавились" от самолета военной авиации Су-34.

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Как сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, этот самолет выпускал управляемые авиабомбы по позициям украинских сил.

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"О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование "Восток" подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один. Продолжаем бить оккупанта", — написал командующий.

Ранее Олещук сообщил, что после обеда 2 марта "состоялось боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35" и призвал дождаться "подтверждения желаемого результата".

Что известно о российском военном самолете Су-34

Су-34 – двухместный, двухмоторный, всепогодный истребитель-бомбардировщик, разработанный в Советском Союзе. Он был принят на вооружение ВВС России в 2006 году. Су-34 предназначен для замены устаревшего Су-34.

Характеристики Су-34

Размах крыльев: 14,7м

Длина: 22,2 м

Высота: 6,4 м

Максимальный взлетный вес: 42 500 кг

Силовая установка: два турбореактивных двигателя АЛ-31ФП, тягой 13 170 кгс каждый

Максимальная скорость: 1900 км/ч

Дальность полета: 4000 км

30-мм пушка ГШ-30-1, а также разнообразные ракеты и бомбы

Напомним, 1 марта вблизи Авдеевки Силы обороны уничтожили штурмовую группу из более 30 оккупантов и столько же их техники.

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