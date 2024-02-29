Еще два истребителя Су-34 'приземлили' на Авдеевском и Мариупольском направлениях

29 февраля Силы обороны Украины ликвидировали еще два российских самолета-истребителя Су-34. Таким образом, за день российская армия "избавилась" от трех своих самолетов.

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Как сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук, еще два российских самолета Су-24 были уничтожены на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

"Похоже, до них не доходит! Никаких выводов не делают российские пилоты! Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов", — написал Олещук в своем Телеграм-канале.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил уничтожение вражеской авиации. Он поблагодарил воинов Сил обороны за работу.

"После успешной боевой работы по вражескому самолету ночью 29 февраля, уничтожены еще два российских самолета: истребители-бомбардировщики Су-34 на Авдеевском и Мариупольском направлениях", – написал Сырский.

Напомним, 26 февраля воины Сил обороны Украины ликвидировали российский самолет истребитель Су-34 на восточном направлении фронта.

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