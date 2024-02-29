Сожгли два 'Града' одновременно: эпическое видео

Впечатляющий ролик будоражит нынче сеть – украинские дроны в течение одной атаки с воздуха уничтожили сразу две российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Видео дня

Это хоть и не суперсовременные, а еще советские РСЗО, но они очень мощные и могут нанести серьезный и непоправимый вред – в частности, "Грады" регулярно обстреливают мирные украинские города и гражданские объекты.

Смотрите фото: Президентская бригада показала, как бьет врага возле Авдеевки: мощные фото

Горит-пылает – сверху созерцают!

Эффективную и эффектную операцию по уничтожению сразу двух "Градов" совместно провели батальон К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, бойцы НГУ "Рубеж" плюс некоторые особые "корректировщики сверху", которых пока для широкой публики называть нельзя .

Ранее 47 ОМБр показала видео боевой работы танка Abrams в Украине – это очень мощно!