Появилось боевое видео танка Abrams в Украине: мощные кадры

Где воюют натовские танки на украино-российской войне? Этот вопрос уже давнобудоражит информационное пространство. Сейчас появился короткий, но интересный ответ от 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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"Пока российские оккупанты пытаются понять, где танки Abrams, танкисты 47 ОМБр уже более месяца разбирают российских захватчиков и их технику на молекулы", – сообщает пресс-служба бригады.

И публикует видео, как Abrams "кошмарит" врага на Авдеевском направлении.

Танк Abrams: живучий и убийственный

"Abrams – основной боевой танк США, состоящий на вооружении с 1980 года", – рассказывает детали прессслужба 47 ОМБр.

Abrams очень живучий в бою, та как весь боекомплект расположен за пределами башни в специальной задней нише. При поражении – энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире.

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Боевое крещение Abrams успешно прошли в боях во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов, известной как операция "Буря в пустыне". Танки Abrams также помогли войскам США победить во время войны в Ираке в 2003 году.

Abrams использовали и в Афганистане, где бронетанковая рота морской пехоты получила лишь одно ранение во время боевых действий, несмотря на 19 (!) подрывов.

"Сейчас время битвы в Украине!" – резюмирует 47 ОМБр.

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