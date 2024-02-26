З’явилося бойове відео танка Abrams в Україні: потужні кадри

Де воюють натівські танки на українсько-російській війні? Це питання вже давно розпалює інформаційний простір. Зараз маємо коротку, але цікаву відповідь від 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

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"Поки російські окупанти намагаються зрозуміти, де танки Abrams, танкісти 47 ОМБр вже понад місяць розбирають російських загарбників та їхню техніку на молекули", – повідомляє пресслужба бригади.

І публікує відео, як Abrams "кошмарить" ворога на Авдіївськоку напрямоку.

Танк Abrams: живучий і вбивчий

"Abrams – основний бойовий танк США, який перебуває на озброєнні від 1980 року", – розповідає деталі пресслужба 47 ОМБр.

Abrams дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами башти у спеціальній задній ніші. У разі ураження – енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить Abrams одним з найзахищеніших танків у світі.

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Бойове хрещення Abrams успішно пройшли в боях під час війни у Перській затоці на початку 1990-х років, відомій як операція "Буря в пустелі". Танки Abrams також допомогли військам США перемогти під час війни в Іраку 2003 року.

Abrams використовували і в Афганістані, де бронетанкова рота морської піхоти зазнала лише одного поранення під час бойових дій, незважаючи на 19 (!) підривів.

"Зараз час битви в Україні!" – резюмує 47 ОМБр.

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