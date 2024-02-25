Танк Leopard расстреливает пехоту оккупантов: зажигательное видео

1-й отдельный штурмовой батальон им. Героя Украины Дмитрия Коцюбайла 67 ОМБр на днях показал архивное видео (за август-2023) боевой работы танка Leopard 2А5 (Strv 122).

Видео дня

На Купянском направлении бронированный гигант в упор – точно и взвешенно – расстрелял вражескую пехоту. Обреченные оккупанты пытались скрыться, но позорно погибли под убийственным огнем танка.

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Охота Леопарда

"В фокусе арендованный нами Leopard и свисающие на вершине деревьев оторванные задницы московитов, – иронизирует пресс-служба 1 ОШБ "Да Винчи". – Публикуем видео с темпоральной оттяжкой, ведь у подвигов нет сроков давности…"

Ранее морпехи 36-й бригады показали, как их танки засыпают врага огнем (фото).