російські диверсанти вдерлися на Сумщину: ДРГ ворога знешкоджена бійцями тероборони (фото)

У Сумській області бійці Сил територіальної оборони завадили російській диверсійно-розвідувальній групі вдертися на територію України.

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Як повідомив генерал-лейтенант, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, інцидент стався увечері 3 лютого поблизу Глухівської громади. Воїни опорного пункту помітили десяток озброєних диверсантів та розпочали стрілецький бій.

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"Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил. Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених", – повідомив Наєв.

За його інформацією, друга група диверсантів намагалася обійти опорний пункт з бокового флангу.

"Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група. Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", – додав командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

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