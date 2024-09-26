росія 5 годин атакувала шахедами Київ: пошкоджено будинки та автівки (фото)

У ніч на 26 вересня в Києві та області лунали вибухи. росія запустила до двох десятків БПЛА по столиці, працювало ППО.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ціллю ворога стало цивільне населення та інфраструктура столиці.

"Сили протиповітряної оборони зафіксували, що загалом в напрямку столиці прямувало понад півтора десятка ворожих безпілотників. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася протягом 5 годин", – повідомив він.

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За даними Попка, розрахунки ППО збили з десяток дронів.

Наслідки атаки БПЛА в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Наслідки атаки БПЛА в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

Наслідки атаки БПЛА в Києві. Джерело: facebook.com/DSNSKyiv

"За даними оперативного зведення, внаслідок цієї атаки в Печерському районі через уламки сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку", – додав він.

У ДСНС показали наслідки атаки дронів по столиці.

"У Печерському районі столиці внаслідок атаки ворожого безпілотника сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована. Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів", – додали рятувальники.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі росія випустила по Сумщині дві ракети невстановленого типу із Бєлгородської обл., Одеську область ворог атакував чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. По н.п. України було випущено 78 ударних БпЛА типу "Shahed".

Завдяки роботі розрахунків ППО було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА.

Нагадаємо, 22 вересня росія атакувала Запоріжжя шістьма КАБами.

24 вересня російські війська бомбардували Харків та влучили у багатоповерхівки.

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