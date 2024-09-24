росія запустила 8 авіабомб по Харкову, є жертви: подробиці (фото, відео)

російська армія побіді 24 вересня завдала кілька ударів керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харкову. Влучання сталися у Київському, Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах міста.

За даними ДСНС, унаслідок удару попередньо відомо про загибель трьох людей, кількість постраждалих зросла до 34 осіб (станом на 20 годину 24 вересня).

Читайте також: РФ здійснила авіаудар по Сумах: є загиблі, серед поранених – діти (фото)

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки бомбардування Харкова 24 вересня. Джерело: t.me/dsns_telegram

Внаслідок ударів постраждала цивільна інфраструктура — житлові багатоповерхові будинки, приватні автомобілі та інші об'єкти. Станом на цей момент відомо про трьох загиблих цивільних, кількість постраждалих уточнюється.

Найбільш значних руйнувань зазнав 9-поверховий житловий будинок, в який влучила авіабомба. Пожежники продовжують ліквідувати пожежу та проводити рятувальні роботи. Зруйновано частину будівлі з восьмого по третій поверхи.

Для ліквідації наслідків обстрілу залучено близько 10 одиниць техніки та понад 50 рятувальників, які працюють над гасінням пожеж та обстеженням уражених територій. Також на місці подій працюють психологи та сапери ДСНС.

За інформацією Харківської обласної прокуратури, російські сили завдали ударів з трьох літаків Су-34 з території Бєлгородської області. Ворог випустив 8 керованих авіабомб, дві з яких влучили по території Циркунівської громади, решта — по Харкову.

Стало відомо, що росіяни завдали удару авіабомбою ФАБ-500 по цивільному хлібопекарському підприємству в Харкові. Одна людина загинула. Вісім постраждали.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську атаку. Він зауважив, що мішенню росіян стали житловий будинок, хлібозавод, стадіон.

"Тобто звичайне життя звичайних людей. Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну. Зараз у Харкові триває рятувальна операція. Всі служби на місці", – повідомив він.

Зеленський нагадав, що на Генасамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. "Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила. І я дякую всім державам, усім лідерам, які допомагають нам захищати життя наших людей від російських ударів", –– додав він.

Нагадаємо, 22 вересня росія атакувала Запоріжжя шістьма КАБами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!