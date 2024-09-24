россия запустила 8 авиабомб по Харькову, есть жертвы: подробности (фото, видео)

российская армия победе 24 сентября нанесла несколько ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Харькову. Попадания произошли в Киевском, Салтовском, Немышлянском и Шевченковском районах города.

По данным ГСЧС, в результате удара предварительно известно о гибели трех человек, количество пострадавших возросло до 34 человек (по состоянию на 20 часов 24 сентября).

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Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

Последствия бомбардировки Харькова 24 сентября. Источник: t.me/dsns_telegram

В результате ударов пострадала гражданская инфраструктура — жилые многоэтажные дома, частные автомобили и другие объекты. По состоянию на данный момент известно о трех погибших гражданских, количество пострадавших уточняется.

Наиболее значительные разрушения получил 9-этажный жилой дом, в который попала авиабомба. Пожарные продолжают ликвидировать пожар и проводить спасательные работы. Разрушена часть здания с восьмого по третий этажи.

Для ликвидации последствий обстрела привлечены около 10 единиц техники и более 50 спасателей, работающих над тушением пожаров и обследованием пораженных территорий. Также на месте событий работают психологи и саперы ГСЧС.

По информации Харьковской областной прокуратуры, российские силы нанесли удары с трех самолетов Су-34 с территории Белгородской области. Враг выпустил 8 управляемых авиабомб, две из которых попали по территории Циркуновской общины, остальные – по Харькову.

Стало известно, что россияне нанесли удар авиабомбой ФАБ-500 по гражданскому хлебопекарному предприятию в Харькове. Один человек погиб. Восемь пострадали.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку России. Он отметил, что мишенью россиян стали жилой дом, хлебозавод, стадион.

"То есть обычная жизнь обычных людей. Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну. Сейчас в Харькове идет спасательная операция. Все службы на месте", – сообщил он.

Зеленский напомнил, что на Генассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. "Но надо просто остановить террор. Чтобы была безопасность. Чтобы было будущее. Чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. И я благодарю всех государств, всех лидеров, которые помогают нам защищать жизнь наших людей от российских ударов", – добавил он.

Напомним, 22 сентября россия атаковала Запорожье шестью КАБами.

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