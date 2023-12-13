Росія атакувала Україну балістичними ракетами та дронами: у Києві постраждало понад 50 людей, серед яких 6 дітей (фото та відео)

У ніч на 13 грудня російські бойовики завдали ударів по Україні балістичними ракетами те безпілотниками типу "Shahed". Ворог атакував з району Балаклави в окупованому Криму.

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Як повідомили у Повітряних Силах, 10 безпілотників було збито на Одещині. Ракети російські окупанти спрямували по Києву. Всі 10 повітряних цілей були знешкоджені.

"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами", – йдеться у повідомленні.

Фото та відео наслідків ударів по Києву :

За даними Сил оборони Півдня, в Одеській області ворог цілився по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Силами протиповітряної оборони уражено всі 9 БпЛА типу "Shahed-131/136". Один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували", – зазначається у повідомленні.

Стало відомо, що унаслідок атаки БПЛА по Одещині поранені двоє цивільних співробітників авторемонтного підприємства. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, з яких 3 - вигоріли вщент.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури.

У Києві наслідки ракетної атаки росіян серйозніші. За даними КМВА, ракетні уламки попадали в кількох районах столиці.

Голосіївський район – уламки збитих ракет впали на проїжджу частину дороги.

Дарницький район – уламки впали на приватний будинок, сталася пожежа.

Деснянський район – через падіння уламків на багатоповерхівку сталася пожежа. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей.

Дніпровський район – Вибуховою хвилею вибило вікна у двох житлових будинках. Пожежа у приватному житловому будинку. Падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки. Часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

Також у Дніпровському районі уламки ракет пошкодили проїжджу частину й водопровідну мережу

"Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків. Усім надана медична допомога", – повідомив начальник КМВА Сергій Попко.