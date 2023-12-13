Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами: в Киеве пострадали более 50 человек, среди которых 6 детей (фото и видео)

В ночь на 13 декабря российские боевики нанесли удары по Украине баллистическими ракетами беспилотниками типа "Shahed". Враг атаковал из района Балаклавы в оккупированном Крыму.

Видео дня

Как сообщили в Воздушных Силах, 10 беспилотников были сбиты в Одесской области. Ракеты российские оккупанты направили по Киеву. Все 10 воздушных целей были обезврежены.

"Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", — говорится в сообщении.

Фото и видео последствий ударов по Киеву:

По данным сил обороны Юга, в Одесской области враг целился по объектам гражданской инфраструктуры.

"Под прикрытием густого тумана, дроны заходили на удар, как с акватории Черного моря, так и по направлению временно оккупированной Херсонщины. Силами противовоздушной обороны поражены все 9 БпЛА типа "Shahed-131/136". Один из сбитых дронов упал на территорию предприятия в Одессе, вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали", – отмечается в сообщении.

Стало известно, что в результате атаки БПЛА по Одесщине ранены двое гражданских сотрудников авторемонтного предприятия. Разрушен ангар, повреждены 11 гражданских автомобилей, из которых 3 - выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона повреждено одно из зданий припортовой инфраструктуры.

В Киеве последствия ракетной атаки россиян более серьезные. По данным КМВА, ракетные обломки попадали в несколько районов столицы.

Голосеевский район – обломки сбитых ракет упали на проезжую часть дороги.

Дарницкий район – обломки упали на частный дом, произошел пожар.

Деснянский район – из-за падения обломков на многоэтажку произошел пожар. Спасены 17 человек, из них 7 детей.

Днепровский район – Взрывной волной выбило окна в двух жилых домах. Пожар в частном жилом доме. Падение обломков ракеты еще на 3 частных жилых дома. Частичное разрушение зданий и вспомогательных построек.

Также в Днепровском районе обломки ракет повредили проезжую часть и водопроводную сеть.

"По состоянию на 06:00 зафиксирован 51 пострадавший человек, из них 6 детей. Самый старший - 80 лет, самый молодой - 5 лет. Всем оказана медицинская помощь", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко.