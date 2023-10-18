росія нанесла 6 ракетних ударів по Запоріжжю: влучили в житловий будинок, є загиблі (фото, відео)

Росіяни завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя вночі 18 жовтня. Влучили у багатоповерховий будинок у центрі міста, під завалами перебувають люди. Внаслідок влучання загинуло дві людини, є постраждалі, ще декілька вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в своєму Telegram-каналі.

За його словами, у багатоповерхівці пошкоджено вісім квартир.

“Жителів будинку евакуйовано. Всім буде надано тимчасове житло. Роботи продовжуються", – написав Малашко.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram повідомив, що на місці влучання триває пошуково-рятувальна операція.

Станом на 05:00 було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважалися зниклими безвісти.

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"Частково зруйновано квартири у двох під’їздах будинку. Людям продовжують надавати допомогу у комунальних автобусах, наметі міської ради та найближчому Пункті Незламності", – написав він.

За попередньою інформацією, Росія вдарила по Запоріжжю ракетами С-300. Одна з них поцілила в багатоповерхівку, друга – позаду неї.

"Правоохоронні органи шукають, де саме це було, але звернень поки не було", – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти обстріляли гуртожиток у Слов‘янську.

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