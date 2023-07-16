росія вночі обстріляла Харків ракетами С-300: є влучання в стадіон, пошкоджені будинки і авто (фото)

В ніч на неділю, 16 липня, місто Харків стало об'єктом нападу російських окупантів, який супроводжувався вибухами. О 01:29 була оголошена тривога в Харківській області, попереджаючи про можливість застосування балістичної зброї з боку російських сил.

Інформацію про обстріл Харкова також підтвердив міський голова Ігор Терехов. За даними телеканалу "Суспільне", у місті відбулися три вибухи.

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Прокуратура зафіксувала наслідки ракетного удару по Харкову. Під керівництвом Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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За попередніми відомостями слідства, 16 липня близько 2:00 ворог здійснив ракетний удар по Харкову. Фіксується попадання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі.

Вважається, що удар був здійснений з Бєлгородської області рф. В результаті обстрілу пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі містян.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, в центральній частині міста зафіксовано "прильоти" ракет.

"Одна ракета у Шевченківському районі Харкова без жодних руйнувань, наразі немає інформації про постраждалих. Щодо інших ракетних ударів – рятувальники ДСНС проводять огляд територій. Ймовірно, по Харкову були випущені ракети С-300", – додав міський голова.

Глава Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що минулої ночі, приблизно о 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили 4 ракети ЗРК С-300 по Харкову.

"Дві ракети вибухнули у повітрі, а інші дві влучили в землю – на стадіоні та в дорожнє покриття в Шевченківському районі міста Харків. У чотириповерховому будинку були пошкоджені вікна. Інформації про постраждалих немає", – зазначив він.

Нагадаємо, уночі 13 липня російські бойовики атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed". Було знищено десятки повітряних цілей.

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