росія з ЗРК С-300 вдарила по пожежній частині Ізюму: поранено вісьмох рятувальників ДСНС (фото та відео)

У ніч на 27 жовтня російські окупанти атакували південні області України з БПЛА Shahed та випустили балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Харківщини. Сили ППО знищили п’ять Shahed-136/131 в межах Херсонської та Миколаївської областей.

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Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, ворожа ракета влучила у пожежну частину в Ізюмі.

"Близько опівночі, ворог завдав ракетного удару по м. Ізюм. Попередньо, з ЗРК С-300. Пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень 8 осіб особового складу, які знаходились на чергуванні, 4 з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – написав він у Телеграм-каналі.

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Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що унаслідок обстрілу Ізюму пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС та 13 одиниць техніки. "Четверо співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", – додав він.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, упродовж доби росіяни 114 разів обстріляли область та см Херсон. Ворог випустив 500 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА.

"По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичний заклад, будинок культури, навчальний заклад та пошту у Бериславському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", – зауважив він.

Прокудін додав, що минулої доби росіяни випустили по правобережжю Херсонщини 36 КАБ. У небі над Херсонщиною повітряні сили збили три БПЛА Shahed.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російські бойовики атакували Україну з окупованого Криму. Ворог спрямував дрони та ракету на південні, східні та центральні регіони. Завдяки успішній ППО Сил оборони України було знищено 13 БПЛА Shahed, керовану авіаційну ракету Х-59 та ще один ударний БПЛА.

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