россия с ЗРК С-300 ударила по пожарной части Изюма: ранены восемь спасателей ГСЧС (фото и видео)

В ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали южные области Украины из БПЛА Shahed и выпустили баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковщины. Силы ПВО уничтожили пять Shahed-136/131 в пределах Херсонской и Николаевской областей.

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Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, вражеская ракета попала в пожарную часть в Изюме.

"Около полуночи, враг нанес ракетный удар по г. Изюм. Предварительно, с ЗРК С-300. Повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Пострадали 8 человек личного состава, которые находились на дежурстве, 4 из них госпитализированы в состоянии средней тяжести", – написал он в Телеграм-канале.

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Глава МВД Игорь Клименко отметил, что в результате обстрела Изюма повреждено здание подразделения ГСЧС и 13 единиц техники. "Четверо сотрудников находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", – добавил он.

По данным главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в течение суток россияне 114 раз обстреляли область и см. Херсон. Враг выпустил 500 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА.

"По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда. российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение, здание культуры, учебное заведение и почту в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения", — отметил он.

Прокудин добавил, что за прошедшие сутки россияне выпустили по правобережью Херсонщины 36 КАБ. В небе над Херсонщиной воздушные силы сбили три БПЛА Shahed.

Напомним, в ночь на 23 октября российские боевики атаковали Украину из оккупированного Крыма. Враг направил дроны и ракету в южные, восточные и центральные регионы. Благодаря успешной ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 13 БПЛА Shahed, управляемая авиационная ракета Х-59 и еще один ударный БПЛА.

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