Командующий Воздушными силами показал, как ЗРК HAWK отражал атаки россии ночью (видео)

Ночью 23 октября российские боевики совершили очередную атаку по территориям Украины. Враг выпустил 13 БПЛА Shahed-136/131, управляемую авиационную ракету Х-59 и ударный БПЛА, тип которого не установлен.

Все воздушные цели были уничтожены, сообщило командование Воздушных Сил ВС Украины. Командующий ПС ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что стопроцентный результат дается нелегко, "да мы будем приближаться к нему каждый день, укрепляя нашу противовоздушную оборону".

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Он сообщил, что этой ночью защитники неба отражали атаки врага с помощью ЗРК HAWK. "Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя", – сказал Олещук и показал видео работы зенитно-ракетного комплекса HAWK.

Напомним, в ночь на 23 октября российские боевики атаковали Украину из оккупированного Крыма. Враг направил дроны и ракету в южные, восточные и центральные регионы. Благодаря успешной ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 13 БПЛА Shahed, управляемая авиационная ракета Х-59 и еще один ударный БПЛА.

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