росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні: у Харкові і Києві пошкоджені житлові будинки, горить газогін (фото)

У ніч на 23 січня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. У Харкові та області зафіксовані влучання. У Києві уламки ракет пошкодили будинки та підпалили автомобілі.

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Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни били по району житлової та цивільної забудови.

"Внаслідок ранкового обстрілу маємо повну руйнацію підʼїзду багатоквартирного будинку. Зараз рятівники намагаються розібрати завали, аби знайти під ними людей. Також в одній з найбільш постраждалих частин Київського району немає світла, частково води. Відповідні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", – написав він у Телеграм-каналі.

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, що було зафіксовано чотири влучання в передмісті Харкова.

"Пошкоджені житлові будинки в приватному секторі. За попередніми даними, осколкові поранення там отримали діти, постраждала також одна жінка. В іншому районі росіяни зруйнували санаторну школу для хворих дітей. Одна з ракет поцілила в газопровід. На місцях працюють всі служби. Також ворог обстріляв оздоровчий табір в Балаклії. Попередньо - двома ракетами С-300", – зауважив він.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки ракет впали у Святошинському районі. Унаслідок цього загорілася будівля, палали легкові авто поблизу дитячого садка.

"Загоряння в кількох квартирах житлового будинку в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце", - додав мер.

Віталій Кличко також написав, що у Печерському районі сталася пожежа в нежитловій будівлі.

"У Святошинському районі ще за однією адресою горить квартира. Внаслідок падіння уламків у будинку пошкоджені балкони з 1 по 5 поверхи... За інформацією на цей час, пʼятеро постраждалих за різними адресами в Соломʼянському районі столиці. Всі вони госпіталізовані", – написав мер

Фото наслідків удару по Києву:

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