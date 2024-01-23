россия совершила массированную ракетную атаку по Украине: в Харькове и Киеве повреждены жилые дома, горит газопровод (фото)

В ночь на 23 января российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по Украине. В Харькове и области зафиксированы попадания. В Киеве обломки ракет повредили дома и подожгли автомобили.

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Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, россияне избивали по району жилищной и гражданской застройки.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из наиболее пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", — написал он в телеграм-канале.

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что было зафиксировано четыре попадания в пригороде Харькова.

"Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения там получили дети, пострадала также одна женщина. В другом районе россияне разрушили санаторную школу для больных детей. Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы. Также враг обстрелял" оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно - двумя ракетами С-300", - заметил он.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обломки ракет упали в Святошинском районе. В результате загорелось здание, пылали легковые авто вблизи детского сада.

"Воспламенение в нескольких квартирах жилого дома в Соломенском районе. Экстренные службы направляются на место", — добавил мэр.

Виталий Кличко также написал, что в Печерском районе произошел пожар в нежилом здании.

"В Святошинском районе еще по одному адресу горит квартира. В результате падения обломков в доме повреждены балконы с 1 по 5 этажа... По информации на данный момент, пятеро пострадавших по разным адресам в Соломенском районе столицы. Все они госпитализированы", — написал мэр.

Фото последствий удара по Киеву:

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