Росія запустила 6 ракет С-300 по Покровському району на Донеччині: врятували немовля, ще 5 людей перебувають під завалами (фото, відео)

У ніч на 30 листопада окупанти запустили шість ракет по Покровську, Новогродівці та Мирнограду у Покровькому районі Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 10 людей, ще 5 людей перебувають під завалами.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко

Шістьма ракетами "С-300" окупанти вночі одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини. Під удар потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами. Парамедикам поліції вдалось врятувати немовля.

У Покровську постраждала родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям, поранення отримав 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

На подвір’ї будинку, де жила родина з двома дітьми вибухнув снаряд, внаслідок чого зруйнувались дах та стіни, люди опинилася під завалами.

З -під завалів витягнули чоловіка з піврічним немовлям на руках. Його доставили до лікарні, загрози життю дитини немає.

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У Новоградівці ворог влучив у багатоповерховий будинок. Поранення дастала 13-річна дитина. На місці ракетного удару працюють поліцейські та рятувальники. Під завалами знаходяться ще 5 людей, серед них дитина.

По Мирнограду росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК "С-300", внаслідок чого було зруйновано відділ поліції.

Нагадаємо, росія запустила 75 дронів по Україні, 71 збили сили ППО.

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