Росія запустила по Україні в новорічну ніч 122 'шахеди': у Львові повністю знищено музей Шухевича та пошкодежно університет, де вчився Бандера (фото)

Першого січня, у день народження Степана Бандери російська армія повністю знищила музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Львові. Крім того, було влучання в університет, де вчився Степан Бандера.

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Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

“В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі" – написав мер Львова.

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Пізніше Садовий додав, що цієї ночі ворог також поцілив в інший об'єкт національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера.

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", – написав Садовий.

Нагадаємо, росія запустила по Україні близько 110 ракет, пошкоджені житлові будинки, ТРЦ, пологовий, школи.

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