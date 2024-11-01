Росія заявила про атаку 83 дронів: є влучання по нафтобазі у Світлограді

Вночі 1 листопада масштабна атака безпілотних літальних апаратів охопила кілька регіонів РФ. Було зафіксовано активність 83 дронів.

Інциденти сталися у кількох областях, включно з прикордонними Курською та Брянською. У Брянську безпілотник влучив у житловий будинок внаслідок роботи систем РЕБ. За інформацією місцевої влади, одна людина отримала травми. Пошкоджено квартиру на верхньому поверсі, вікна, балкон та фасад будівлі, мешканців довелося евакуювати. Про це повідомляє Міноборони РФ.

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У Світлограді Ставропольського краю БПЛА впав на територію нафтобази, спричинивши вибух та загоряння. Примітно, що раніше об'єкт був під наглядом представників руху "АТЕШ". Губернатор повідомив про відсутність постраждалих та роботу рятувальних служб на місці події.

За даними військового відомства РФ, протиповітряна оборона перехопила безпілотники над територією Курської, Брянської, Воронезької, Орловської, Бєлгородської областей та тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, дрони атакували 2 спортзаводи у Воронезькій області рф.

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