Россия заявила об атаке 83 дронов: есть попадания по нефтебазе в Светлограде

Ночью 1 ноября масштабная атака беспилотных летательных аппаратов охватила несколько регионов РФ. Была зафиксирована активность 83 дронов.

Инциденты произошли в нескольких областях, включая пограничные Курски и Брянской. В Брянске беспилотник попал в жилой дом в результате работы систем РЭБ. По информации местных властей, один человек получил травмы. Повреждена квартира на верхнем этаже, окна, балкон и фасад здания, жителей пришлось эвакуировать. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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В Светлограде Ставропольского края БПЛА упал на территорию нефтебазы, вызвав взрыв и возгорание. Примечательно, что ранее объект находился под наблюдением представителей движения "АТЕШ". Губернатор сообщил об отсутствии пострадавших и работе спасательных служб на месте происшествия.

По данным военного ведомства РФ, противовоздушная оборона перехватила беспилотники над территорией Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Белгородской областей и временно оккупированного Крыма.

Напомним, дроны атаковали 2 спортзавода в Воронежской области России.

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