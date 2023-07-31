росіяни атакували багатоповерхівку у Кривому Розі ''балістикою'' та обстріляли з ''Градів'' Херсон, є жертви (фото та відео)

Зранку 31 серпня російські бойовики з "Градів" обстріляли центр Херсона. Також ворог завдав удару по багатоповерхівці у Кривому Розі.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму Теlegram-каналі, близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град".

"Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", – написав він та опублікував фото з місця трагедії.

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Прокудін додав, що поранень зазнали двоє працівників комунального підприємства.

"Чоловіки, 46 та 43 роки, внаслідок обстрілу отримали контузії. Їх шпиталізували до медзакладу, лікарі надають їм допомогу", – написав голова ОДА.

Окрім того, у Херсоні пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

У Кривому Розі теж пролунали вибухи. Про них повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За повідомленням МВС України, ворог обстріляв Кривий Ріг ракетами.

"Наразі на місці події працюють усі необхідні служби… Додаткова інформація уточнюється", – додали у відомстві.

Голова МВС Ігор Клименко повідомив, росіяни запустили по Кривому Розі двома ракетами. Одна з них вдарила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. "Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція", – зазначив він.

Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку: "Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди".

В Офісі генпрокурора зазначили, що за попередніми даними, унаслідок російської атаки на Кривий Ріг двоє людей загинуло, 25 травмовано. Серед потерпілих четверо дітей.

Нагадаємо, у період з 18 по 24 липня російські бойовики випустили по Одеській області 75 ракет та 100 безпілотників. росія витратила на це понад 280 млн доларів.

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