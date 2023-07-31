россияне атаковали многоэтажку в Кривом Роге ''баллистикой'' и обстреляли из ''Градов'' Херсон, есть жертвы (фото и видео)

Утром 31 августа русские боевики из "Градов" обстреляли центр Херсона. Также враг нанес удар по многоэтажке в Кривом Роге.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Теlegram-канале, около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град".

"Под вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте", – написал он и опубликовал фото с места трагедии.

Видео дня

Прокудин добавил, что ранения получили два работника коммунального предприятия.

"Мужчины, 46 и 43 года, в результате обстрела получили контузии. Их госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь", — написал глава ОГА.

Кроме того, в Херсоне повреждены объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.

В Кривом Роге тоже раздались взрывы. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

По сообщению МВД Украины, враг обстрелял Кривой Рог ракетами.

"В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые службы… Дополнительная информация уточняется", – добавили в ведомстве.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что россияне запустили по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна из них ударила в четырехэтажное здание учебного заведения. "Под завалами, вероятно, есть люди. Работают спасатели и полиция", — отметил он.

Вторая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажа жилого дома: "Чрезвычайники тушат огонь и разбирают завалами. Там еще могут быть люди".

В Офисе генпрокурора отметили, что по предварительным данным, в результате российской атаки на Кривой Рог два человека погибли, 25 травмированы. Среди пострадавших четверо детей.

Напомним, в период с 18 по 24 июля российские боевики выпустили по Одесской области 75 ракет и 100 беспилотников. Россия потратила на это более 280 млн долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!